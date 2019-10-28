Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:43 — REGNUM В Новокузнецке в доме, где в одной из квартир 26 октября произошёл взрыв сейфа, были приняты меры по укреплению локальных конструктивных элементов в подвале и на первом этаже под квартирой № 5. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

«На это время жильцам первого подъезда нами рекомендовано остаться у родственников и знакомых, а у кого нет такой возможности — мы готовы предоставить гостиничные номера. Все затраты администрация города берет на себя, — написал Кузнецов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Перед своими подчинёнными ставлю задачу уложиться по времени на все работы не более, чем за двое суток. Также принято решение в соответствии с режимом чрезвычайной ситуации (муниципального характера в границах Новоильинского района) произвести выкуп квартир 1, 5 и 9 за счёт муниципалитета. В семьях, в которых есть дети, и возможно, пострадало имущество, будет выделена материальная помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали при взрыве сейфа в одной из квартир в Новоильинском районе Новокузнецка 26 октября.

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