Урумчи, Китай, , 06:10 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано 27 сентября в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Сейсмологическом центре Китая (CENC), эпицентр толчков залегал на глубине 11 км по координатам 41,21 градуса северной широты и 78,82 градуса восточной долготы. Толчки были зафиксированы в 13:29 по Пекину в уезде Учтурфан округа Аксу в китайском Синьцзяне.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 произошло 28 октября в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Цзянсу.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,7