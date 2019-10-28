Ланьчжоу, Китай, , 06:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетском автономном округе провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 1:56 по местному времени 28 октября. Эпицентр залегал на глубине 10 км по координатам 35,1 градуса северной широты и 102,69 градуса восточной долготы.

Мощные толчки ощутили жители всего уезда. Они выбегали из своих домов, опасаясь разрушений. Местые власти в настоящее время оценивают последствия толчков. Толчки ощущались даже в соседних городах Тяньшуй и Ланьчжоу. Несмотря на то, что масштаб повреждений пока не известен, жертв и пострадавших удалось избежать.

Читайте ранее в этом сюжете: В прибрежных водах Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1