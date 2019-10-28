Абакан, , 05:40 — REGNUM Жительница Хакасии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью младенца, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По предварительной версии следствия, 36-летняя женщина из села Таштып поссорилась с мужем. 26 октября сельчанка из ревности повредила своему пятимесячному сыну оба глаза (по информации местных СМИ — выколола).

Ребёнка госпитализировали, мать задержали. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Колымы, морившую голодом приёмного сына, приговорили к пяти годам 11 месяцам лишения свободы.

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