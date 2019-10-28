Екатеринбург, , 05:38 — REGNUM В Екатеринбурге с 12-го этажа дома № 24 по улице Вилонова рухнул небольшой участок кирпичной кладки. Как сообщает информационный портал Е1, инцидент произошёл около 01:00 по местному времени.

По сведениям очевидцев, кирпичная кладка обрушилась прямо на газон перед домом и всполошила соседей. От стены отвалился участок между двумя окнами на 12 этаже.

Соседи предполагают, что причиной ЧП мог стать ремонт, который проводят жильцы одной из квартир на верхнем этаже и сильный ветер.

Отметим, что в результате обрушения кирпичной кладки никто не пострадал.