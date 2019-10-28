Бердск, Новосибирская область, , 05:20 — REGNUM Пропавший подросток из Бердска найден мёртвым, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден. погиб, — говорится на странице отряда в социльной сети «ВКонтакте». — Отряд приносит самые искренние соболезнования родным. Спасибо всем, кто помогал, кто выезжал на поиски, делал репосты и распространял информацию в сети».

Сообщение датировано 27 октября 16:58 (время местное).

По данным издания «Бердск-Онлайн», тело мальчика полицейские нашли в лесу неподалёку от одного из санаториев. Предположительно, подросток покончил с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетнего мальчика из Бердска — по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ) .

Информация о пропаже ребёнка 2004 года рождения поступило в правоохранительные органы 22 октября. Сообщалось, что он ушёл в школу и не вернулся.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бердске пропал ребёнок, возбуждено дело по статье «Убийство»