Владивосток, , 04:54 — REGNUM Мужчина и женщина, устроившие разврат на борту пассажирского самолёта, следующего рейсом из Москвы во Владивосток, понесут административное наказание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

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41-летний житель Владивостока и его 43-летняя подруга из Находки в состоянии алкогольного опьянения, не реагируя на замечания других пассажиров и членов экипажа воздушного судна, занимались действиями развратного характера. В аэропорту они были задержаны сотрудниками транспортной полиции, где на них были составлена протоколы об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, с авиарейса Уфа — Москва сотрудниками транспортной полиции был снят гражданин, устроивший на борту самолёта дебош.