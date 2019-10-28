Хабаровск, , 04:44 — REGNUM В Хабаровске водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, может лишиться свободы за то, что ударил по лицу полицейского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Инцидент произошёл в районе железнодорожного вокзала Хабаровска. Иномарка врезалась в бетонный столб, водитель при этом сильно ударился головой о лобовое стекло. Прибывшие на место медики вызвали полицию.

Стражи порядка заподозрили, что водитель пьян. Очнувшийся в карете скорой помощи водитель начал вести себя агрессивно, скандалить, а затем ударил полицейского по лицу. В отношении мужчины составлен административный протокол, ему также грозит уголовное преследование за применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2006 году в Хабаровске пьяный водитель в упор стрелял из обреза в сотрудники ГИБДД. Полицейского спасло лишь то, что он успел в последний момент отвести дуло обреза в сторону.