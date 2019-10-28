Петропавловск-Камчатский, , 04:26 — REGNUM СК РФ по Камчатскому краю направил в суд уголовное дело по обвинению предпринимателя Виталия Дрозда. На скамью подсудимых бизнесмен отправится за коррупционные преступления в Кроноцком биосферном заповеднике, а также ведение бизнеса силовыми методами — угрозы расправой конкурентам, порча их имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уголовное дело в отношение Дрозда состоит из множества томов. В частности, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 179 УК РФ — «Самоуправство»: «принуждение к сделке или отказ от неё». В лучших традициях «лихих 90-х» Виталий Дрозд запугивал конкурентов, принуждая их отказаться от участия в выгодных тендерах.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках уголовного дела, расследование которого началось в 2018 году, было доказано, что директор ООО «Экология» Виталий Дрозд и его заместитель Руслан Ошуров в рамках госконтракта на уборку мусора, копившегося десятилетиями в Кроноцком заповеднике, разворовали сотни миллионов бюджетных рублей.