Великий Новгород, , 02:25 — REGNUM Скоростной поезд «Ласточка», следующий из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, простоял на станции Спасская Полисть в Чудовском районе Новгородской области около четырёх часов из-за повреждений в контактной сети. Как сообщили пассажиры поезда в соцсети «ВКонтакте», около 2:00 28 октября ремонтные бригады устранили поломки, и поезд двинулся в Великий Новгород — прибытие ожидается около 3:00 28 октября.

По расписанию вечерняя «Ласточка» доезжает из Санкт-Петербурга в Великий Новгород за 3,5 часа: прибыть она должна была в 23:08 27 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер повалил деревья в Новгородской области, в том числе на железнодорожные пути, в связи с чем у Спасской Полисти задержался и поезд Великий Новгород — Нижний Новгород, следующий через Москву.

Непогода в Новгородской области сохраняется, порывы ветра могут достигать 25−27 метров в секунду.

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