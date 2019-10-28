Деревня Спасская Полисть, Новгородская область, , 01:57 — REGNUM Скоростной поезд «Ласточка», следующий из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, стоит на станции Спасская Полисть в Чудовском районе Новгородской области уже больше 3,5 часов. Как сообщают пассажиры поезда в соцсети «ВКонтакте», поезд остановился из-за повреждений в контактной сети.

По расписанию, на этой станции поезд останавливается в 22:19, в Великий Новгород он должен прибывать в 23:08. Однако к 1:50 28 октября «Ласточка» всё ещё стояла в Спасской Полисти.

Обычно вечерняя «Ласточка» доезжает из Санкт-Петербурга в Великий Новгород за 3,5 часа, но этот состав задерживается уже почти на три часа. Из Спасской Полисти до Великого Новгорода — ещё порядка 50 минут пути.

Официальных комментариев от «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» по поводу причин задержки «Ласточки» в пути нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Новгородскую область во второй половине дня 27 октября обрушился штормовой ветер, порывы которого к ночи увеличились до 25 метров в секунду. В МЧС ожидают ухудшения погоды.

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