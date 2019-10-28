Никосия, , 00:22 — REGNUM Оплата проезда не теми купюрами стала причиной скандала и в конечном итоге довела до тюрьмы двух туристов из России. О произошедшем на Кипре инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников осужденных российских граждан.

Как стало известно, причиной судебного разбирательства стал инцидент, произошедшей на курорте Айя-Напа 30 сентября. Во время поездки в автобусе матери и двух ее взрослых сыновей водитель устроил скандал, отказавшись брать оплату мелкими деньгами. После того, как один из братьев попытался снять неадекватное поведение мужчины на телефон, водитель отобрал телефон, а затем и вовсе удалил мать семейства.

Затем, сообщают родственники, в попытке забрать телефон, один из братьев случайно ударил мужчину по носу.

После этого обоих братьев задержала местная полиция. Первоначально обвиняемых выпустили под залог и назначили штраф 300 евро, однако после наказание было заменено двумя месяцами тюрьмы. А якобы пострадавший водитель требует 10 тысяч евро за моральный и физический вред.