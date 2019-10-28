Сантьяго, , 07:28 — REGNUM Как минимум 42 человека погибли и 121 пропали без вести в результате жестокого подавления полицией антиправительственных протестов в Чили. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на Межамериканскую комиссию по правам человека.

В комиссии добавили, что в числе жертв полицейского произвола — 12 избитых женщин и тысячи людей, подвергнутых пыткам. По данным же Национального института по правам человека, 45 человек лишились зрения вследствие попадания им в глаза картечи.

Тем не менее, отмечает агентство, президент Себастьян Пиньера поблагодарил силовые ведомства за их работу.