Ижевск, , 23:49 — REGNUM Бывшего генерального директора ГУП «Пансионаты Севастополя», который был задержан в Ижевске, Индустриальный районный суд отправил под домашний арест на два месяца — до 24 декабря 2019 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В суде

Уточняется, что экс-глава предприятия обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, которое повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, повлекшее тяжкие последствия»). Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, при этом адвокат и обвиняемый просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 1,5 млн рублей.

При избрании меры пресечения суд учел личность обвиняемого, наличие у него заболеваний, а также низкую вероятность побега от следствия.

ИА REGNUM напоминает, обвиняемый возглавлял ГУП «Пансионаты Севастополя» с 2017 по 2019 год. Ранее был задержан экс-глава департамента городского хозяйства Севастополя, который до этого занимал пост замглавы администрации Ижевска. Он арестован до 14 декабря 2019 года по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Оба бывших чиновника входили в команду бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, которого сменил в статуе врио Михаил Развозжаев в июле текущего года.