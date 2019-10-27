Деревня Спасская Полисть, Новгородская область, , 23:46 — REGNUM Скоростной поезд «Ласточка», следующий из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, встал на станции Спасская Полисть в Чудовском районе Новгородской области, сообщают очевидцы. Состав, который должен прибыть в Великий Новгород в 23:08, стоит в Спасской Полисти больше часа.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, остановка «Ласточки» вызвана тем, что на встречных путях из-за поваленного дерева остановился пассажирский поезд сообщением Великий Новгород — Нижний Новгород, следующий через Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области объявлено штормовое предупреждение, ветер достигает 25 метров в секунду, в регионе фиксируются многочисленные нарушения на электросетях, повалены деревья, рекламные конструкции, дорожные знаки. Непогода сохраняется, ГУ МЧС России по Новгородской области предупреждает об опасности ещё большего усиления ветра.

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