Петрозаводск, , 22:55 — REGNUM В Карелии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детей, об этом 27 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авария на трассе (сс) Rico Loeb

«Автобус перевозил детей в Эссойлу и на дороге рядом с Метчелицей перевернулся в кювет», — отмечает источник.

По данным издания, во время ДТП в транспортном средстве находилось 16 детей и семеро взрослых. Подробности инцидента выясняются, по предварительным данным пострадавших нет.

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