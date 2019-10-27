Великий Новгород, , 21:47 — REGNUM ГУ МЧС России по Новгородской области сегодня, 27 октября, распространило информацию об опасном природном явлении. Со ссылкой на прогноз Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает об усилении ветра до штормовых значений — его порывы могут достигать 25−27 метров в секунду.

Непогода сохранится в вечерние часы 27 октября и ночью 28 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер вечером 27 октября также обрушился на Псков, где повалены десятки деревьев и фиксируются перебои с электроснабжением.

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