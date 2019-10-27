Псков, , 21:37 — REGNUM В Пскове сегодня, 27 октября, из-за штормового ветра повалены десятки деревьев, пострадали машины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, ветер усилился в вечерние часы.

Псков © A.Savin, WikiCommons

О штормовом ветре предупредил подписчиков своего акаунта в социальной сети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, эпицентр разгула стихии пришёлся на областной центр — город Псков. Пострадали также Псковский, Струго-Красненский и Печорский районы.

«Псковскую область накрыл ураган. Из-за шквалистого ветра повалены десятки деревьев, пострадали машины, местами фиксируются перебои с электроснабжением», — написал глава региона.

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает гражданам о правилах поведения при сильном ветре и просит соблюдать осторожность.

https://www.instagram.com/p/B4IY2jhjoan/