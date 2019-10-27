27 Октября
 
20:03

А пока на повреждённом участке идут работы. По данным МЧС, в них задействованы 21 человек и шесть единиц техники. От МЧС участвуют семь человек и привлечено две единицы техники.

20:01

Придётся ли мёрзнуть гражданам, зависит от возможности запустить обесточенные котельные на резервном топливе.

20:01

Оставшийся без газа и отопления Североуральск ждёт холодная ночь

Ночью столбик термометра перешагнёт нулевую отметку. А утром обещают снег.

19:59

А пока жителей города ждёт холодная ночь и ещё более холодное утро.

19:58

На Урале назван срок возобновления газоснабжения Североуральска

Газоснабжение Североуральска могут возобновить к 12:00 по местному времени 28 октября.

19:57

МЧС о повреждении газопровода на Урале: угрозы взрыва нет

Тем временем население успокоили: угрозы взрыва нет. Повреждённый участок газопровода был перекрыт.

19:55

В администрации города решают вопрос о запуске котельных на резервном топливе.

19:55

Количество людей, которые остались без отопления, не называется.

19:54

Две работающих на газе котельных оказались обесточены. Одна находится в Североуральске, другая — в Черёмухово.

19:53

В Североуральске без газа остались более 37 тыс. человек

19:52

Отключение затронуло 2825 жилых домов, в них проживают 37 043 человека.

19:51

Без газа остались сам Североуральск, а также три посёлка: Черёмухово, Калья и Третий Северный.

19:50

Свердловский город Североуральск остался без газа

19:49

Газопровод повреждён недалеко от посёлка Третий Северный.

19:49

Авария произошла вечером 27 октября. В МЧС сигнал о ЧП получили в 18:27 по местному времени.

19:47

Лесовоз повредил газопровод диаметром 426 мм. Это и стало причиной, ко которой десятки тысяч человек лишились отопления и газа.