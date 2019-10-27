А пока на повреждённом участке идут работы. По данным МЧС, в них задействованы 21 человек и шесть единиц техники. От МЧС участвуют семь человек и привлечено две единицы техники.
Придётся ли мёрзнуть гражданам, зависит от возможности запустить обесточенные котельные на резервном топливе.
Оставшийся без газа и отопления Североуральск ждёт холодная ночь
Ночью столбик термометра перешагнёт нулевую отметку. А утром обещают снег.
А пока жителей города ждёт холодная ночь и ещё более холодное утро.
На Урале назван срок возобновления газоснабжения Североуральска
Газоснабжение Североуральска могут возобновить к 12:00 по местному времени 28 октября.
МЧС о повреждении газопровода на Урале: угрозы взрыва нет
Тем временем население успокоили: угрозы взрыва нет. Повреждённый участок газопровода был перекрыт.
В администрации города решают вопрос о запуске котельных на резервном топливе.
Количество людей, которые остались без отопления, не называется.
Две работающих на газе котельных оказались обесточены. Одна находится в Североуральске, другая — в Черёмухово.
Отключение затронуло 2825 жилых домов, в них проживают 37 043 человека.
Без газа остались сам Североуральск, а также три посёлка: Черёмухово, Калья и Третий Северный.
Газопровод повреждён недалеко от посёлка Третий Северный.
Авария произошла вечером 27 октября. В МЧС сигнал о ЧП получили в 18:27 по местному времени.
Лесовоз повредил газопровод диаметром 426 мм. Это и стало причиной, ко которой десятки тысяч человек лишились отопления и газа.