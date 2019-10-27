Североуральск, Свердловская область, , 19:37 — REGNUM В оставшемся без отопления и газа свердловском Североуральске ночью 28 октября ожидается похолодание. Столбик термометра опустится ниже нуля и пойдёт обильный снег, сообщают синоптики.

Утром температура воздуха будет примерно минус три градуса. К вечеру похолодает ещё больше. Горожане надеются на расторопность чиновников — на то, что оставшиеся без топлива котельные смогут запустить.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 октября лесовоз протаранил газопровод. Это произошло недалеко от Североуральска. Повреждённый участок перекрыт. Без газа остаются больше 37 тыс. человек. Также встали две газовые котельные. В мэрии надеются временно перевести их на резервное топливо. А возобновить газоснабжение чиновники обещают в районе 12:00 28 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале назван срок возобновления газоснабжения Североуральска