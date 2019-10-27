Североуральск, Свердловская область, , 19:23 — REGNUM В Свердловской области город Североуральск может начать снова получать газ примерно к 12:00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В мэрии города проходит заседание комиссии по ЧС. В ходе него вырабатываются меры по скорейшему восстановлению поставок газа, а также по переводу двух обесточенных котельных на резервное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 октября недалеко от Североуральска лесовоз снёс участок газопровода, диаметр которого достигает 426 мм. 37 043 жителя города и трёх посёлков остались без газа. А многие из них лишились также отопления, потому что работающие на этом топливе котельные встали.

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