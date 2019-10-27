Североуральск, Свердловская область, , 19:06 — REGNUM В свердловском Североуральске 37 тыс. 043 человека остались без газ из-за аварии на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Сигнал о ЧП поступил спасателям в 18:27 по местному времени (16:27 мск). Выяснилось, что лесовоз повредил участок газопровода диаметром 426 мм, который находится вблизи от посёлка Третий Северный.

Всего под отключение газа попало 2825 жилых домов. Также обесточены две котельные, которые работают на «голубом топливе». В результате тысячи людей остались ещё и без отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренные службы готовятся к ремонтным работам. Задействуют около 30 человек, в том числе от МЧС.

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