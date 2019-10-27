Североуральск, Свердловская область, , 18:57 — REGNUM Авария на газопроводе возле свердловского Североуральска повлекла отключение двух котельных, работающих на газовом топливе. Одна из них находится в самом городе, а вторая в посёлке Черёмухово, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В мэрии города проходит экстренное заседание комиссии по ЧС. Предстоит выработать меры по оперативному возобновлению подачи на котельные газа и переводу их на резервное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 октября лесовоз повредил участок газопровода. Североуральск и пригороды остались без газа.

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