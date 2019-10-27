Североуральск, Свердловская область, , 18:47 — REGNUM В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа. Под отключение попали 2825 жилых домов, в которых проживают 37 043 человека, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной стало то, что лесовоз повредил газопровод диаметром 426 мм. Это произошло недалеко от посёлка Третий Северный. Участок перекрыт.

Идёт подготовка к ремонтным работам. Задействованы 21 человек и шесть единиц техники.

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