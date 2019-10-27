Иркутск, , 18:07 — REGNUM Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП на трассе в Иркутской области. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 19:00 (14:00 мск) в Слюдянском районе на 178-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Столкнулись легковой автомобиль Toyota Passo, которая следовала со стороны Улан-Удэ в направлении Байкальска, и Toyota Camry. По предварительным данным, водитель Toyota Passo совершил выезд на полосу встречного движения.

В результате столкновения на месте ДТП от полученных травм скончалась 42-летняя женщина-водитель Toyota Passo. Водитель и три пассажира Toyota Camry и один несовершеннолетний пассажир Toyota Passo были госпитализированы с травмами в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работает оперативно-следственная группа, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Уточняется возраст несовершеннолетнего пострадавшего пассажира Toyota Passo.

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