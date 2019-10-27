Фукусима , Япония, , 18:08 — REGNUM Храм Сирамидзу Амида-до, входящий в список Национальных сокровищ, был затоплен в результате сильных ливней в префектуре Фукусима на северо-западе Японии. Об этом 27 октября сообщает телеканал NHK.

Храм расположен в городе Иваки и является единственным зданием в префектуре Фукусима, которое признано Национальным достоянием. Размер ущерба, нанесённого в результате затопления храму, пока остаётся неизвестным.

В настоящее время на затопленный участок прибыли пожарные с насосами, идёт откачка воды с территории храма. Храм закрыт для посещений, в течение ближайших нескольких дней там будут проходить работы по откачке воды и удалению грязи.

Сообщается также, что мэр города Иваки дал указание начать расследование причин затопления храма и окружающей его территории. Расследование проводит городской речной отдел Иваки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных проливных дождях, которые обрушились на префектуры Тиба и Фукусима 25 октября. Всего за несколько часов в некоторых районах выпала месячная норма осадков. В результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли десять человек, ещё четверо числятся пропавшими без вести.

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