Луховицы , Московская область, , 16:06 — REGNUM В Московской области сотрудники Федеральной службы безопасности в ходе совместной операции с министерством внутренних дел задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовил массовое убийство студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Центральном аппарате МВД.

Всех подробностей дела пока не раскрывают, однако сейчас известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года. За прошедшее время у него были неоднократные конфликты с соседями по общежитию, другими учащимися и преподавателями.

Всех их молодой человек и задумал убить. Он начал поиски огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатки. Тут он и попал в поле зрения правоохранителей. При задержании у Банина был изъят пистолет, похожий на пистолет Макарова.

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению») и по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).