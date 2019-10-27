Кривой Рог, Украина, , 15:49 — REGNUM Житель Украины был признан виновным по решению суда в Кривом Роге за ношение майки с гербом СССР. Приговор 27 октября выложен на сайте украинского Единого реестра судебных решений.

Сообщается, что мужчина в июне текущего года был замечен в майке с гербом СССР неподалёку от здания крупного торгового центра в Кривом Роге. Он был задержан сотрудниками полиции.

Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении закона о запрете использования «символики коммунистического тоталитарного режима». Перед подготовительным судебным заседанием мужчина признал себя виновным и заключил досудебное соглашение со следствием.

Отмечается, что сначала обвиняемому грозил один год ограничения свободы, но в итоге суд заменил приговор на год испытательного срока. По решению суда, мужчина будет обязан периодически отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о смене места жительства и не выезжать без предварительного согласования за пределы страны.

Напомним, на территории Украины с мая 2015 года действует закон о декоммунизации. Закон предполагает снос памятников деятелям советской эпохи и переименование улиц и прочих топонимов, названных в честь выдающихся людей советского времени. Кроме того, по законам Украины предусмотрено уголовное наказание за ношение, изготовление и распространение коммунистической символики. За нарушение закона предусмотрены санкции в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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