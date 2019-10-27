Черновцы, Украина, , 15:47 — REGNUM Недалеко от границы Украины с Румынией сотрудники Государственной пограничной службы Украины изъяли 44 ящика табачных изделий. Об этом 26 октября сообщается в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Сотрудниками пограничного отделения Черновицкой области в четырнадцати километрах от границы с Румынией был остановлен автомобиль «УАЗ». Во время осмотра транспортного средства, были изъяты 44 ящика с табачными изделиями. Задержание происходило по оперативной информации, поступившей пограничникам ранее.

ИА REGNUM напоминает, ранее на Украине сообщалось, что повышение акцизного сбора с табачной продукции приведет к тому, что 59% рынка табачных изделий на Украине будет составлять теневой оборот.

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