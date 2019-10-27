Донецк, , 15:20 — REGNUM Вышка сотовой связи республиканского оператора была подорвана неизвестными злоумышленниками в городе Донецке в Донецкой Народной Республике. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба министерства связи ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Подрыв произошёл в 09:48 на улице Зверькова в Пролетарском районе Донецка. При происшествии никто не пострадал.

Минсвязи сообщает, что у абонентов республиканского сотового оператора «Феникс» в Пролетарском районе Донецка в связи с диверсией возможна деградация сервисов сотовой связи.

В настоящее время на месте ЧП работают аварийные бригады. Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. Также на месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД ДНР, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 случаях нарушения режима перемирия в Донецкой Народной Республике войсками Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские войска 16 раз нарушили режим перемирия в ДНР