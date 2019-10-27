Ереван, , 15:11 — REGNUM Манипуляции с газовым оборудованием стали причиной взрыва автомобиля, в результате которого погибли два человека, в Армении. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба МЧС страны.

По предварительным данным, газовое оборудование легкового автомобиля Kia Sportage подсоединили к газовому баллону, где находился бытовой газ. В результате неосторожного обращения с оборудованием произошёл взрыв.

При взрыве был частично повреждён фасад и остекление частного жилого дома, а также разрушена часть ограды.

Два человека в результате взрыва погибли на месте, ещё один в тяжёлом состоянии был доставлен в медицинский центр «Армения» в Ереване.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате взрыва легкового автомобиля в селе Антарут в 35 километрах от Еревана.

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