Кабул, , 15:08 — REGNUM По меньшей мере восемь детей стали жертвами взрыва, прогремевшего на севере Афганистана. Об этом 27 октября сообщает сообщает телеканал 1TV.

Взрыв произошёл днём на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб. Как сообщил телеканалу начальник пресс-центра 209-го корпуса Афганской национальной армии Ханифа Резаи, бомба взорвалась возле жилого дома, когда дети играли во дворе.

В результате взрыва на месте погибли пятеро детей, один получил ранения. Отмечается, что взрывное устройство было заложено на дороге террористами из радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в Афганистане идёт противостояние силовиков правительственных войск и террористов из радикальных группировок, которые контролируют значительную часть территории страны в её сельских районах. Силовики постоянно проводят в стране операции по борьбе с терроризмом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестрелке сотрудников полиции с боевиками в афганской провинции Кундуз. В перестрелке погибли 15 полицейских.

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