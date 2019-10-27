Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Несовершеннолетний подозревается в убийстве своей матери в Санкт-Петербурге. Об этом 27 октября сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло 27 октября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, в квартире, где произошло убийство, проживает семья из четырёх человек с двумя детьми-близнецами. В момент преступления все члены семьи находились дома. На месте преступления были найдены нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.

Предварительно установлено, что подозреваемый в преступлении ребёнок находился на учёте в психоневрологическом диспансере. В квартире находился и отец детей, который был в состоянии алкогольного опьянения и после произошедшего позвонил своим родителям, которые вызвали полицию.

В пресс-службе следственного управления следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили, что было найдено тело 46-летней женщины с колото-резаными ранами. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Начато расследование.

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