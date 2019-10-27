Магас, , 13:28 — REGNUM Пять человек были доставлены в больницу в Ингушетии после отравления угарным газом. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация об отравлении угарным газом поступила в ведоство в 10:25 мск. ЧП произошло в частном жилом доме в городе Назрань. Все пострадавшие — жители дома, после оказания первой медпомощи они были госпитализированы.

Все пятеро пострадавших были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, где им было диагностирована лёгкая форма отравления.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации двух пострадавших после отравления угарным газом в частном жилом доме в Табасаранском районе Дагестана.

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