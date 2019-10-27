Москва, 27 октября 2019, 12:24 — REGNUM Мужчина пострадал при нападении неизвестного злоумышленника в торговом центре «Савеловский» на северо-востоке Москвы. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.
Нападение произошло вечером 26 октября около 19:59 в ТЦ «Савеловский», расположенном на улице Сущёвский Вал в Москве.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину с колото-ножевым ранением грудной клетки. Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой медпомощи.
Обстоятельства и причины произошедшего уточняются, по инциденту проводится проверка.
Ранее ИА REGNUM сообщало об ограблении салона связи в торговом центре в Москве. Была похищена крупная сумма денег.
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