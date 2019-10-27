Ереван, , 12:00 — REGNUM Два человека погибли, один получил травмы при взрыве легкового автомобиля в Армении. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Взрыв автомобиля произошёл утром 27 октября около 08:55 по местному времени в селе Антарут, расположенном в 35 километрах от Еревана. Взорвался легковой автомобиль Kia, стоявший во дворе частного дома.

На место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления МЧС.

Причины и обстоятельства произошедшего не сообщаются. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек на Украине в результате взрыва и возгорания автомобиля после ДТП.

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