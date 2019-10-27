Анталья, Турция, , 11:14 — REGNUM Гражданка России из города Санкт-Петербурга попала во время отдыха с отёком головного мозга в клинику в турецком городе Анталье. Об этом 27 октября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как сообщила телеканалу мать пострадавшей женщины, они втроём (пострадавшая, её мать и дочь) приехали на отдых в Анталью. Однажды утром женщине стало плохо, её госпитализировали и в больнице диагностировали инфаркт головного мозга.

Несколько последних дней женщина находится без сознания, на искусственной вентиляции лёгких. Мать навещала её в реанимации до конца срока путёвки. В настоящее время отчёты о состоянии больной приходят её матери на английском языке раз в двое-трое суток. Транспортировку пострадавшей на родину медики пока не разрешают.

Мать и друзья жительницы Петербурга хотят добиться разрешения на визит российских докторов в клинику. Возможно, тогда будет дано разрешение на перевозку больной на родину. Клиники в Турции пока не выставляли счетов за лечение, так как не исчерпана сумма туристической страховки.

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