Рязань, , 10:30 — REGNUM Тела одного мальчика и двух девочек нашли после пожара в жилом доме в Шиловском районе Рязанской области. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Пожар произошёл в ночь на 27 октября в жилом доме в селе Сановка Шиловского района. После тушения пожара при разборе завалов были найдены тела троих малолетних детей, девочек 2015 и 2019 годов рождения, и их брата 2018 года рождения.

На место пожара немедленно выехали руководитель регионального СУ СК и следователи-криминалисты. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели детей. Производится осмотр мета происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в жилом доме в городе Ковров во Владимирской области.

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