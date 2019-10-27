Пермь, , 09:07 — REGNUM Поиски пропавшего частного легкомоторного самолёта возобновили спасатели и волонтёры в Пермском крае. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Поисково-спасательные работы возобновлены в 06:30 мск. Всего в поисках участвуют 102 человека и 46 единиц техники. От МЧС привлечена группировка из 34 спасателей и семь единиц техники, также привлечена Пермская краевая служба спасения и добровольцы.

Также при поисках используется вертолёт Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра.

Напомним, частный легкомоторный самолёт Сеssna 172 под управлением председателя Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадия Белоглазова вылетел в 11:30 по местному времени 26 октября с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района в направлении аэродрома в поселке Фролы. В пункте назначения самолёт с момента вылета не появлялся. По данным регионального ГУ МЧС, на борту самолёта был один пилот.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановлении поисков пропавшего легкомоторного самолёта в Пермском крае. Следователи начали доследственную проверку по факту исчезновения воздушного судна.

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