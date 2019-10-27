Токио, , 08:17 — REGNUM Спустя две недели после обрушившегося на Японию мощного тайфуна «Хагибис» в эвакуационных центрах остаются почти 4,5 тыс. человек, которые не могут вернуться в свои дома. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября на Японию обрушился мощнейший за последние десятилетия тайфун «Хагибис». Он сопровождался шквалистыми ветрами и ливнями. Десятки рек вышли из берегов, в окрестностях Токио были затоплены обширные участки суши. Был зафиксирован 661 случай обрушения земляных пород в 20 префектурах.

На данный момент известно, чтто жертвами наводнений и оползней стали 88 человек, ещё 7 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Количество пострадавших превысило 400 человек.