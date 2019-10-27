Барнаул, 27 октября 2019, 08:06 — REGNUM Четверо пострадавших в ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края помещены в краевую клиническую больницу в Барнауле. Об этом рассказала заместитель председателя краевого правительства Игорь Степаненко.
Пострадавших эвакуировали с места происшествия с помощью спецтехники и вертолёта.
В результате трагедии погибли восемь человек, среди них восьмилетний ребёнок.
По факту ДТП региональным следственным комитетам возбуждено уголовное дело. Ространснадзор объявил о проведении внеплановой проверки перевозчика после ДТП на трассе А-322 в Алтайском крае.
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