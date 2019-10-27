Барнаул, , 08:06 — REGNUM Четверо пострадавших в ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края помещены в краевую клиническую больницу в Барнауле. Об этом рассказала заместитель председателя краевого правительства Игорь Степаненко.

ДТП на 74 километре федеральной автомобильной дороге А-322 22.mchs.gov.ru

«Все пострадавшие относятся к группе преклонного возраста, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказала Степаненко.

Пострадавших эвакуировали с места происшествия с помощью спецтехники и вертолёта.

В результате трагедии погибли восемь человек, среди них восьмилетний ребёнок.

По факту ДТП региональным следственным комитетам возбуждено уголовное дело. Ространснадзор объявил о проведении внеплановой проверки перевозчика после ДТП на трассе А-322 в Алтайском крае.

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