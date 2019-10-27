Сакраменто, США, , 01:36 — REGNUM Бушующие стихийные пожары вынудили власти Калифорнии принять решение об эвакуации 50 тыс. жителей. Об этом сообщает Associated Press.

В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей, ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер.

В регионе ожидается скорость порывов ветра до 120 км/ч.

Напомним, 8 октября энергетическая компания Pacific Gas and Electric, повинная в самом масштабном пожаре в истории штата Калифорния, прекратила подачу электроэнергии 850 тыс. потребителей для предотвращения возгораний во время бури.

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