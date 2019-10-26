Вологда, , 23:33 — REGNUM В аэропорту Волгограда из-за смерти мужчины экстренно сел пассажирский самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.

Аэропорт Волгограда Volganet.ru

ЧП произошло в субботу, 26 октября.

«Рейс произвел экстренную посадку по причине клинической смерти онкобольного пассажира 62 лет.. — отметили в экстренных службах региона. — До прибытия бригады скорой помощи пассажир умер».

Позже воздушное судно вылетело в пункт назначения и успешно приземлилось во Владикавказе.