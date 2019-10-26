Багдад, , 22:17 — REGNUM На территории Ирака в результате беспорядков погибли десятки человек. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, сообщила 26 октября правительственная Высшая комиссия по правам человека.

По данным представителей комиссии, в ходе различных столкновений и беспорядков за минувшие два дня погибли 63 человека, еще около 2,6 тыс. получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября 2019 г. сразу в нескольких провинциях Ирака начались одновременно акции протеста. Жители страны выступают против высокого уровня коррупции, безработицы, а также обнищания населения.

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