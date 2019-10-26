Мехико, , 22:07 — REGNUM Медицинские служащие призвали участников «Формулы-1» соблюдать меры предосторожности в связи с массовым отравлением гонщиков, об этом 26 октября сообщает издание Marca.

Заявление последовало после массового отравления в паддоке, где находились представители команд «Макларен», «Рено» и «Торо Россо». Врачи рекомендовали с осторожностью относиться к потреблению пищи и воды.

Причина распространения заболевания пока не установлена, сотрудники медицинских служб делают все возможное, чтобы устранить распространение инфекции.

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