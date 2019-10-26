Новосибирск, , 21:21 — REGNUM В Новосибирской области столкнулись два транспортных средства — седан Volkswagen Polo и фура Renault Premium. Об этом сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в субботу, 26 октября, на трассе Р-255. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.

«Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Renault Premium», — рассказали в МВД.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 19 октября в Чулымском районе Новосибирской области грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погиб водитель легковушки и двое его пассажиров.

Читайте также: Три человека погибли в ДТП под Новосибирском