Донецк, , 20:11 — REGNUM При взрыве миномета «Молот» под Донецком погибли двое военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 26 октября в пресс-службе Управления Народной милиции (УНМ) ДНР.

Инцидент произошел в пятницу, 25 октября, в районе Красногоровки к западу от Донецка.

«Во время обстрела территории нашей республики произошел подрыв мины в канале ствола 120-мм миномёта «Молот», — говорится в сообщении ведомства. — В результате чего рядовой и сержант ВСУ погибли на месте, ещё трое военнослужащих получили ранения и доставлены в Курахово».

26 октября в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили, что украинские военные разместили бронетехнику в жилых массивах вдоль линии соприкосновения с ЛНР.

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