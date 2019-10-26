Киров, 26 октября 2019, 19:22 — REGNUM В Кировской области столкнулись два транспортных средства — пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МЧС России.
ДТП произошло в субботу, 26 октября, в 140 км от Кирова. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще девять пострадали.
«Столкнулись микроавтобус и легковая автомашина, — сказал источник. — Предварительно пострадали 13 человек, из которых четверо погибли».
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Причины аварии пока не известны.
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