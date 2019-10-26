Калуга, , 18:52 — REGNUM Правоохранителями Калуги арестован по подозрению во взяточничестве очередной фигурант крупного коррупционного скандала в сфере городского хозяйства — заместитель директора Центра по повышению энергетической эффективности Калуги Николай Х., сообщает 26 октября «АиФ-Калуга».

По данным еженедельника, по месту жительства арестованного чиновника муниципального казённого учреждения при городской управе Калуги ещё 24 октября 2019 года прошли обыски.

Между тем, правоохранители традиционно соблюдают молчание и не комментируют ситуацию.

Ранее, ИА REGNUM сообщало о задержании в Калуге начальника управления ЖКХ городской управы Виктора Устинова. Одно из структурных подразделений регионального УМВД — управление экономической безопасности и противодействия коррупции — заинтересовалось муниципальным унитарным предприятием «Калугатеплосеть», которое Виктор Устинов возглавлял до перехода на работу в калужское городское управление ЖКХ.

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