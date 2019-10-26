Пермь, , 18:31 — REGNUM В Частинском районе Пермского края приостановлены поиски частного самолёта, который пропал 26 октября. Причиной является окончание светового дня, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Поиски будут продолжены 27 октября в 06:30 мск, отметили в ведомстве. От МЧС будут участвовать 33 человека, также привлекут семь единиц техники. Задействуют в поисках также добровольцев, вертолёт Уральского авиационного поисково-спасательного центра и спасателей региональной службы спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, легкомоторный самолёт взлетел с аэродрома в районе 11:30 местного времени. О его посадке сведений нет. Начались поиски. Известно, что внутри был лишь пилот.

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